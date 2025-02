Mediul academic si Ministerul Educatiei: "Istoria romanilor/Romaniei" va deveni - Materie obligatorie la liceu

Ministrul Daniel David, dupa o intalnire cu reprezentantii Academiei Romane si ai facultatilor de istorie, transmite: "dupa pastrarea limbii latine in curriculumul de specialitate, ma bucur sa fiu ministrul care poate contribui la readucerea dupa cateva decenii a *Istoriei romanilor si a Romaniei* ca disciplina de sine statatoare la liceu"."Istoria romanilor/Romaniei" va deveni disciplina distincta in trunchiul comun la liceu, a anuntat Ministerul Educatiei, in urma discutiilor si intalnirii ... citește toată știrea