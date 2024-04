Memoria va conta (si) in 2024. Plus o reactie la o *analiza* pro-Geoana

Recent au fost publicate la cateva ore distanta pe Hotnews si pe Spot Media doua articole care ating un punct esential nu numai al confruntarilor politice din acest an electoral, dar si al luptei pentru (re)modelarea spiritul public: acela al memoriei colective.Hotnews preia un text publicat sub egida Fundatiei Adenauer, semnat de un cunoscut sociolog din Cluj, din care aflam ca Mircea Geoana are * cea mai buna imagine dintre toti posibilii candidati anuntati pana acum *, si iata unul din ... citește toată știrea