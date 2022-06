La meniu se adauga noile produse, supa crema de mazare cu menta si lime, somon steak cu tagliatelle, costita si coleslaw si pentru amatorii de burgeri, cheesburger si chrispy chicken burger etc"Fistic" mai are in meniu si cocktailuri care nu se prea gasesc in oras, cafea de la Semiramis Cafe si vinuri locale de la Familia ... citeste toata stirea