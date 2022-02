Mercenarii rusi au primit ordin sa-l omoare pe presedintele Ucrainei

Potrivit The Times, citat de Mediafax si Agerpres, peste 400 de mercenari rusi actioneaza in Kiev cu ordine de la Kremlin pentru a-l asasina pe presedintele Zelensky si guvernul sau si pentru a pregati terenul astfel incat Moscova sa preia controlul. Grupul Wagner, o militie privata condusa de unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Putin si care functioneaza ca o filiala a statului, ar fi adus mercenari din Africa in urma cu cinci saptamani, misiunea fiind aceea de a decapita ... citeste toata stirea