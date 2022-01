Mesajul de adio al unui dependent de pacanele: "Cand te saturi cu adevarat, nu mai avertizezi..."

Un barbat din Bihor, impatimit al jocurilor de noroc, a fost gasit spanzurat in locuinta, iar inainte de a se sinucide el a lasat pe contul sau de Facebook un mesaj in care pare a fi unul de adio. Potrivit ebihoreanul.ro, tragedia s-a produs duminica, in comuna bihoreana Suncuius, iar barbatul in varsta de doar 32 ani, care era casatorit si are un baietel de 6 ani, a fost gasit de sotia sa, care a sunat la 112, insa medicii nu au mai putut face nimic. "In ciuda manevrelor de resuscitare ... citeste toata stirea