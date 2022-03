Microdeco Ro si Vernicolor ofera peste 70 de locuri de munca la Oradea Job Expo

Primul targ de locuri de munca din Bihor din acest an, Oradea Job Expo, va aduce in acelasi loc, sub cupola Era Park, 30 de angajatori. Evenimentul organizat de Inform Media, vineri, 1 aprilie 2022, va oferi persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sute de locuri de munca in domenii precum: HoReCa, Automotive, Mecanica, IT, Retail, Componente electronice, Mase plastice, Mobilier si tamplarie, Reciclare, precum si cursuri de calificare si formare profesionala. Astfel, la Oradea Job Expo ... citeste toata stirea