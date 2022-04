Miercuri, 20 aprilie, intrare libera la obiectivele turistice Oradea Heritage

In afara de expozitiile permanente din obiectivele turistice, reamintim ca de curand s-a deschis la Casa Darvas - La Roche expozitia temorara "Palaria - accesoriu, eleganta si mesaj in perioada interbelica", organizata de catre Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judetul Bihor in parteneriat cu Muzeul de Etnografie Brasov. Expozitia este un portal deschis spre perioada interbelica, spre prima parte a secolului al XX-lea, o incursiune in orasul aflat sub semnul elegantei jobenului, ... citeste toata stirea