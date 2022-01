Mihaila: "Ministerul Sanatatii are un acord cadru pentru teste cu Comisia Europeana, dar nu il foloseste"

In contextul numarului record de infectari cu virsului SARS-CoV2 in randul copiilor, Ioana Mihaila, fost ministru al Sanatatii, aduce noi acuzatii celor din conducerea ministerului."Ministerul Sanatatii are un acord cadru pentru teste cu Comisia Europeana, dar nu il foloseste. Intre timp, testele lipsesc din scoli, iar copiii Romaniei se imbolnavesc. Testele de saliva lipsesc din scoli. Pe romaneste asta inseamna ca nu se testeaza copiii la scoala. Motivul: licitatia pentru achizitie este ... citeste toata stirea