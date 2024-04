Mii de persoane au iesit, in centrul orasului, la parada militara - Oradea a sarbatorit 105 ani de la eliberare

Mii de oradeni au participat, sambata, in zona centrala a orasului, la evenimentele organizate cu ocazia implinirii a 105 ani de la eliberarea Oradiei de catre armata romana. Manifestarile au debutat cu o slujba si au continuat cu o reconstituire a intampinarii generalului Traian Mosoiu, parada militara si o alta ceremonie la statuia generalului.Manifestarile au debutat la ora 11.00 cu rugaciuni in Biserica ortodoxa cu Luna si in Catedrala greco-catolica "Sfantul Nicolae". La ora 12.00, in ... citește toată știrea