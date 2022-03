Miliardarii rusi isi muta superiahturile in Maldive

Cel putin cinci superiahturi detinute de miliardari rusi erau ancorate sau navigau miercuri spre Maldive, o natiune insulara din Oceanul Indian care nu are un tratat de extradare cu Statele Unite, conform datelor de urmarire a navelor consultate de Reuters, citat de Mediafax.Sosirea vaselor in arhipelagul din largul coastei Sri Lanka are loc dupa impunerea unor sanctiuni occidentale severe impotriva Rusiei, ca represalii pentru invazia sa din 24 februarie in Ucraina. Superyachtul Clio (primul ... citeste toata stirea