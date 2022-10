Mini protest in Piata Unirii, contra mega preturilor

La fata locului si-au facut aparitia un numar foarte mic de participanti, spre dezamagirea organizatorului, Ciprian Tomele, presedinte al asociatiei Alternativa Dreapta. Organizatia a fost infiintata in decembrie 2019, iar membru marcant este AUR."E un protest civic, nu are nicio legatura cu partidele. Am organizat protestul impotriva preturilor aberante, a facturilor exagerate la gaz, energie electrica. La alimente, combustibil, sunt niste preturi colosale. Vorbeam ieri cu cinena, la ... citeste toata stirea