Serghei Lavrov a ajuns in Turcia miercuri seara, iar ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, dupa cateva ore, in cursul noptii, conform BBC News.Serghei Lavrov si Dmytro Kuleba se vor intalni, joi, in orasul Antalya, la invitatia ministrului turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, in cadrul actiunilor pentru obtinerea unui acord de oprire a confruntarilor militare ... citeste toata stirea