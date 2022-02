Ministrul Familiei anunta un program national de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro

Gabriela Firea a precizat duminica, intr-o conferinta de presa, ca exista un consens in coalitia de guvernare in privinta sprijinirii masurilor de combatere a declinului demografic.Cuplurile care aplicA pot fi persoane casatorite sau necasatorite, dar se pot inscrie pentru decontarea FIV si femei singure. Suma decontata include atat tratamentele necesare inainte si dupa FIV, plus toate analizele de care este nevoie in perioada respectivA de monitorizare.Pacientele si partenerii lor vor ... citeste toata stirea