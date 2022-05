Ministrul Turismului: au fost reintroduse voucherele de vacanta pentru bugetari

"Am adoptat, Guvernul, ordonanta prin care au fost repuse in circuit tichetele si voucherele de vacanta pentru salariatii din sectorul bugetar inca de la inceput de mandat, din luna decembrie. Tot atunci am inchis un program in desfasurare, care trena de din 2018 - Start-up Nation editia a 2-a. De asemenea, in lunile decembrie si ianuarie am efectuat platile pentru 8.300 operatori economici din domeniul turismului, in cadrul schemei de ajutor HoReCa - 200 milioane de euro in decembrie, 250 ... citeste toata stirea