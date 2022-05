Misiune imposibila pentru CAO 1910

Returul semifinalei barajului pentru promovare in Liga 2 se va disputa sambata, 28 mai, de la ora 17:30.Pe Stadionul "Michael Klein", CS Hunedoara primeste replica oradenilor de la CAO 1910.La adapostul victoriei cu 4-2 obtinute miercuri pe Stadionul Iuliu Bodola, CS Hunedoara porneste clar cu prima sansa.E greu de crezut ca oradenii ar putea remonta diferenta de doua goluri in fata unei echipe experimentate care si-a aratat valoarea si miercuri, dar in fotbal s-au mai vazut surprize. ... citeste toata stirea