Mitinguri anti-razboi si impotriva invaziei din Ucraina in cel putin 50 de orase - Mii de arestari in Rusia

Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a cerut populatiei ruse "sa ignore interdictiile" si sa iasa duminica pe strazile din Moscova si Sankt-Petersburg pentru a cere incheierea invaziei in Ucraina si a protesta impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, in calitatea sa de artizan al interventiei, transmite EFE.Navalnii a mentionat in mesajul sau ca protestele urmau sa aiba loc la ora locala 14:00 (11:00 GMT) in piata Manej din Moscova si in istoricul centru comercial ... citeste toata stirea