Mobilizare partiala in Rusia - Putin ameninta din nou cu armele nucleare - Rusii sunt chemati la proteste

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor "operatiunii militare speciale" in Ucraina, in cursul unui discurs televizat catre natiune, potrivit TASS, Reuters si AFP.Putin a declarat ca a semnat un decret privind mobilizarea partiala incepand de miercuri a rezervistilor pentru "operatiunea militara speciala" in Ucraina, ale carei obiective nu s-au schimbat, a asigurat el.In discursul sau televizat, anuntat ... citeste toata stirea