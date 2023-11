Universitatea din Oradea va marca joi, 16 noiembrie, de la ora 12.00, in sala de conferinte a Bibliotecii, o suta de ani de la nasterea Monicai Lovinescu. Se va vorbi despre viata acesteia, opera, anii de exil si cei ai comunismului romanesc.Cuplul Lovinescu-Ierunca are o legatura speciala cu Universitatea din Oradea. Biblioteca celor doi intelectuali romani se afla, din anul 2010, in fondul Bibliotecii Universitatii din Oradea. Acest fapt reprezinta un motiv in plus pentru ca Universitatea ... citeste toata stirea