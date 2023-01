Momente frumoase, emotii aparte, trairi alese - Ziua Culturii Nationale, serbata la Liceul Ortodox

In apropierea Zilei Culturii Nationale, elevii si dascalii Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea au asezat intreaga activitate a saptamanii 9-13 ianuarie sub semnul cinstirii acesteia, in mod special printr-o disversitate de activitati deosebite inchinate marelui poet roman, Mihai Eminescu, intr-un demers de constientizare si promovare a importantei devenirii umane prin educatie si prin cultura.Copiii din clasele primare, impreuna cu doamnele invatatoare, au pregatit spectacole ... citeste toata stirea