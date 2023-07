Ultima sambata si duminica a lunii lui cuptor au coincis, si in acest an, cu intalnirea bihorenilor, si nu numai, la hotarul dintre satele Saliste de Vascau si Poiana pentru a fi prezenti la serbarea campeneasca "La Izvorul lui Horea", organizata de Primaria si Consiliul Local Cristioru de Jos, in cadrul Zilelor comunei.Zilele comunei Cristioru de Jos, 29-30 iulie, au atras, alaturi de fiii comunei, foarte multi oameni dornici sa socializeze, dar mai ales sa traiasca clipe deosebit de ... citeste toata stirea