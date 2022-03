Moscova anunta reducerea activitatilor militare la periferia Kievului

Ministerul rus al Apararii a anuntat marti, in contextul negocierilor din Istanbul, reducerea semnificativa a operatiunilor militare la periferia Kievului si in orasul Cernigau (Cernihiv), situat in nordul Ucrainei."Negocierile pe tema unui acord privind neutralitatea si privind statutul non-nuclear al Ucrainei intra intr-o etapa practica; pentru cresterea increderii, s-a decis reducerea in mod radical a activitatilor militare in directia oraselor Kiev si Cernigau (Cernihiv)", a declarat, la ... citeste toata stirea