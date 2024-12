Moscova sustine ca Parisul a incercat sa stabileasca un dialog despre Ucraina fara Kiev - Soparle a la Kremlin

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca Franta a incercat sa stabileasca "un dialog cu Moscova pe tema ucraineana" fara a implica Kievul, intr-un moment in care posibilitatea negocierilor de pace este din ce in ce mai discutata, relateaza AFP.Tarile occidentale, care incearca sa afiseze un front unit in sprijinul lor pentru Kiev, au spus in repetate randuri ca nu se poate lua nicio decizie cu privire la Ucraina pe la spatele acesteia."Nu voi intra in detalii, ca sa nu ... citește toată știrea