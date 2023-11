Initiat de echipa Napoca Rally Academy, proiectul "Be cool - Gandeste inainte!" a fost implementat incepand din 2011, intai in judetul Cluj, apoi in Brasov, Bucuresti, Craiova si Sibiu, peste 30 de mii de elevi ce intentionau sa obtina permisul auto sau il detineau deja fiind informati asupra condusului preventiv.Din aceasta luna, Napoca Rally Academy deruleaza si in Bihor proiectul "Be cool - Gandeste inainte!", parteneri fiindu-i Inspectoratul Scolar Judetean, Consiliul Judetean Bihor, ... citeste toata stirea