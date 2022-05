Music for life, eveniment caritabil la Salonta: Concerte de muzica electronica pentru a salva o fetita de nici 2 luni

"Fetita sufera de neurodisplazie intestinala, o boala cu o manifestare foarte rara care nu poate fi tratata in Romania. Aceasta boala consta in paralizia intestinelor, fapt pentru care fetita nu poate sa manance sau sa se dezvolte", anunta mama Giuliei.Costul operatiei incepe de la 28.000 de euro, insa suma se poate mari in functie de cate zile de spitalizare sunt necesare.Pentru a ajuta la strangerea sumei si salvarea micutei, in Salonta va fi organizat un concert caritabil. Accesul se ... citeste toata stirea