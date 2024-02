Muzeul Municipal Beius: pictorul Horea Salagean propune "Metamorfoze"

Dupa alte patru descinderi in urbea de Crisul Negru, cu lucrari in expozitiile de grup din cadrul saloanelor de primavara si toamna, pictorul Horea Salagean propune publicului beiusean un prim eveniment expozitional personal. Vineri, 9 februarie, la Muzeul Municipal Beius, a avut loc vernisajul expozitiei "Metamorfoze", care cuprinde douazeci de picturi apartinand plasticianului oradean Horea Salagean.In ultima vreme, l-am intalnit pe Horea Salagean implicat in diverse proiecte cu conotatii ... citește toată știrea