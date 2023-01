Nasul mafiei italiene, arestat dupa o cautare de 30 de ani - "Am umplut singur un cimitir"

Politia italiana l-a arestat pe cel mai cautat lider mafiot, Matteo Messina Denaro, relateaza luni ANSA, AFP si Reuters. El este fugar din 1993, dupa ce a fost condamnat in lipsa la inchisoare pe viata pentru rolul sau in uciderea procurorilor antimafia Giovanni Falcone si Paolo Borsellino.Messina Denaro, care a fost retinut la Palermo, in Sicilia, este considerat unul din nasii mafiei siciliene Cosa Nostra si era dat in urmarire din 1993. "Dupa 30 de ani de fuga, Matteo Messina Denaro a fost ... citeste toata stirea