NATO: Belarus ar putea "in curand" sa se alature razboiului din Ucraina

Este din ce in ce mai "probabil" ca Belarus sa intre in conflict, a declarat luni un oficial militar NATO."Putin are nevoie de sprijin. Orice ar ajuta", a explicat oficialul.O sursa din opozitia belarusa a declarat ca unitatile de lupta din Belarus sunt pregatite sa intre in Ucraina chiar in urmatoarele zile. Sursa a mai spus ca decizia va avea un impact militar redus. Impactul geopolitic, insa, va fi important, avand in vedere implicatiile intrarii unei alte tari in razboi.Un oficial de