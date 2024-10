Ne enerveaza: Malul stang al Crisului Repede redevine "regatul gunoaielor"

Malul stang al Crisului Repede, mai jos de priza de apa din Iosia, redevine "regatul gunoaielor" care era in urma cu cativa ani.In ciuda faptului ca Politia Locala a facut numeroase controale in zona, au reaparut mormane de gunoaie.Majoritatea sunt deseuri ramase din constructii, dar in zona pot fi vazute si resturi menajere, care ar fi trebuit sa ajunga in pubele.Semn ca politistii inca au cui sa dea amenzi...Articole pe aceeasi tema:Regatul ... citește toată știrea