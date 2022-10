Noi asezari au fost eliberate, in mai multe regiuni - Tancurile ucrainene avanseaza

Trupele ucrainene au strapuns pozitiile rusesti de pe raul Nipru, la nord-est de Herson, oras strategic detinut de Rusia in sudul Ucrainei, scrie BBC.Avansul a fost raportat de armata rusa si de oficialii instalati de Rusia in regiune. Exista un puternic foc defensiv rusesc, spun acestia. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca "exista noi asezari eliberate in mai multe regiuni". In est, fortele ucrainene au patruns in regiunea Luhansk, aflata sub control rusesc. Presedintele ... citeste toata stirea