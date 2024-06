Noi rezolutii de la sesiunea de meditatie din Kanniyakumari

Colegii mei indieni,Cel mai mare festival al democratiei, alegerile Lok Sabha din 2024, se incheie astazi in natiunea noastra, Mama Democratiei. Dupa o calatorie spirituala de trei zile in Kanniyakumari, tocmai m-am urcat in avionul pentru Delhi. De-a lungul zilei, Kashi si multe alte locuri au fost in mijlocul votarii.Mintea mea este plina de atatea experiente si emotii... Simt un flux nemarginit de energie in interiorul meu. Alegerile Lok Sabha din 2024 sunt primele din Amrit Kaal. Mi-am ... citește toată știrea