Nu ai bani de meditatii pentru bacalaureat? La Comuniteca Oradea poti lua gratuit lectii de matematica

Elevii din Oradea care vor sustine bacalaureatul in vara, dar nu se descurca la matematica si se tem ca nu vor promova acest examen, au ocazia sa ia meditatii gratuite, la centrul Comuniteca Oradea, al Fundatiei Comunitare, aflat in cladirea complexului comercial Crisul.Lectiile se tin o data pe saptamana, marti, intre orele 15 si 17, de catre profesoara Felicia Szilagyi, iar participantii trebuie sa fi avut cel mult media 8 la matematica in anul scolar precedent.Totodata, prioritate la ... citește toată știrea