Nunta de Aur - 34 de cupluri felicitate

Primarul Florin Birta a felicitat miercuri, 30 octombrie, cele 34 de cupluri prezente in Sala Traian Mosoiu a Primariei Oradea, la evenimentul "Nunta de Aur".Aflat la cea de-a XII-a editie din acest an, evenimentul este organizat de municipalitate in semn de pretuire pentru familiile care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta si au domiciliul in Oradea."Cred ca si dumneavoastra va amintiti cu drag acel moment in care v-ati dat mana si ati ajuns la frumoasa varsta de 50 de ani ... citește toată știrea