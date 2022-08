O angajata a Ambulantei Bihor, filmata cand culegea flori de soc cu pacientul in salvare, iar un ambulantier a fost surprins la cumparaturi - VIDEO

Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor a deschis doua anchete interne dupa ce conducerea institutiei a primit doua filmari care arata cum un echipajul de pe ambulanta a mers la cumparaturi in timp ce transporta un pacient, dar si cum o asistenta a oprit ambulanta pe marginea unui drum pentru a culege flori de soc. In primul caz, ambulantierul si asistenta au fost sanctionati cu diminuarea salariului. Al doilea caz, in care este implicata aceeasi asistenta, nu a fost solutionat inca, pentru ca ... citeste toata stirea