O aplicatie revolutionara dedicata copiilor i-a propulsat in top - Studenti oradeni, premiati la Cluj, la Gala DpIT

O echipa de studenti oradeni a fost distinsa recent la Cluj cu Premiul Special al Asociatiei "Descopera-ti pasiunea in IT" pentru aplicatia Otto's World este o aplicatie web destinata copiilor cu varste intre 8 si 12 ani, oferind educatie financiara si de securitate pe internet.Cea de-a X-a editie a Academiei "Descopera-ti Pasiunea in IT (DpIT) a reunit in acest an 120 liceeni si studenti participanti din toata tara care si-au petrecut o jumatate de an la dezvoltarea a 20 de idei ... citește toată știrea