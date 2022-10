O expozitie speciala la Muzeul Orasului - "Catedrala Incoronarii. Istorie si Har"

La ceas aniversar, Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal aduce in fata publicului, printr-o expozitie organizata sub genericul Catedrala Incoronarii. Istorie si Har, imagini, carti postale ilustrate si fotografii din colectia muzeulu National al Unirii Alba Iulia.Expozitia a fost vernisata joi, 20 octombrie, la sectia Muzeul Orasului Oradea din Cetate, si a fost organizata in parteneriat cu Muzeul National al Unirii Alba Iulia si Colegiul National "Horea, Closca si Crisan" Alba ... citeste toata stirea