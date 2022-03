Politistii Sectiei nr.5 de Politie Rurala Oradea din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au fost sesizati duminica, 13 martie a.c., in jurul orei 23.00, ca minora - COVACI FLORENTINA- de 11 ani, din comuna Dragesti, sat Dicanesti, judetul Bihor, a plecat voluntar de la domiciliu in cursul aceleiasi zilei, in jurul orei 15.00 si nu a mai revenit.SEMNALMENTE: 1,50 m inaltime, aproximativ 50 ... citeste toata stirea