O femeie din Focsani, nevoita sa se opereze la Spitalul Judetean, marcata de experienta din Oradea

Din cauza unor probleme medicale, femeia a ajuns sa se opereze la Spitalul Judetean din Oradea. Fiind din Focsani si necunoscand orasul, femeia a solicitat sfaturi si informatii pe un grup de Facebook. Pe langa comentariile rautacioase, femeia a avut parte si de surprize. Mai multi localnici s-au oferit sa o ajute gratuit cu cazarea, atat pe ea cat si pe sotul ei. In plus, un cadru medical de la Spitalul Judetean a sarit in ajutorul ei si i-a oferit sprijin neconditionat pe tot parcursul ... citeste toata stirea