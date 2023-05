Sambata, 27 mai, la ora 20:00, Inspectoratul de Politie Judetean Bihor a fost sesizat prin sistemul de apelare unica 112 ca, in incinta unei firme din localitatea Baile Felix, se afla o femeie in stop cardio-respirator."La fata locului s-au deplasat cu operativitate politistii din cadrul Politiei statiunii Baile Felix, care au identificat persoana in cauza, ca fiind o femeie de 43 de ani, din comuna Borod, judetul Bihor, careia i se efectuau manevre de resuscitare de catre un echipaj medical. ... citeste toata stirea