O gara din estul Ucrainei folosita pentru evacuarea civililor a fost lovita de doua rachete. Rusii sustin ca rachetele sunt ucrainene

Numeroase persoane se aflau in gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, care a fost lovita de rachete, asa cum a declarat a declarat guvernatorul regiunii.Civilii incercau sa plece din zona care, probabil, va fi tinta unui atac important al rusilor.Doua rachete rusesti au lovit o gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, provocand victime, a anuntat compania feroviara de stat. Anterior, un atac aerian asupra unei cai ferate a blocat mai multe trenuri tot in zona de est.Gara bombardata de ... citeste toata stirea