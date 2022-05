O noua tentativa de frauda prin SMS, cu presupuse oferte de angajare

Reprezentantii Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) transmit ca obiectivul principal care sta in spatele trimiterii unor astfel de mesaje este atragerea utilizatorilor pentru a intra in conversatie pe aplicatii de mesagerie, in special pe Telegram, potrivit"De obicei infractorii cibernetici se folosesc de aceasta metoda pentru a atrage potentiale victime sa ofere date sensibile, sub pretextul nevoii deschiderii unor conturi pentru participarea intr-un sistem piramidal de ... citeste toata stirea