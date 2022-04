O noua varianta COVID a fost descoperita in Regatul Unit

Autoritatile sanitare britanice studiaza XE - o mutatie a tulpinilor BA.1 si BA.2 Omicron.Pana pe 22 martie, in Anglia au fost detectate 637 de cazuri de XE.Profesorul Susan Hopkins spune ca astfel de variante dispar de obicei "relativ repede"."Pana in prezent nu exista suficiente dovezi pentru a trage concluzii cu privire la transmisibilitate, gravitate sau eficienta vaccinului", a declarat Hopkins pentru "The Sun".Varianta a fost detectata, de asemenea, ... citeste toata stirea