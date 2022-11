O oradeanca data afara din ANAF a castigat procesul la CEDO

Magdalena Ileana Poszler, prin cabinetul avocatului Cristian Rusu, a castigat la CEDO daune morale si revizuirea dosarului sau. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronuntat, pe 15 noiembrie 2022, in cauza Poszler contra Romaniei. La 15 aprilie 2014, Magdalena Ileana Poszler a fost concediata din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) din functia de sef de birou.Femeii i-au fost prezentate posturile din serviciul public care urmeaza a fi ocupate in cadrul directiei in ... citeste toata stirea