O pace "coreeana" in Ucraina? Un "razboiul uitat" care nu s-a incheiat inca

Foto: Kim Ir-sen in vizita la Moscova (primul din stanga), martie 1949. Sursa: Wikimedia Commons.Se vorbeste din ce in ce mai mult astazi despre o posibila "pace coreeana" in Ucraina. Dincolo de orice speculatii, vom prezenta in cele ce urmeaza, pe parcursul a trei episoade, care au fost resorturile, evolutiile si modul in care s-a "incheiat" primul razboi prin proxy al Razboiului Rece. Vom insista in final asupra armistitiului la care s-a ajuns, pentru ca el este astazi o sursa de inspiratie ... citeste toata stirea