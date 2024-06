O poienita din Bihor, "loc de pelerinaj" pentru iubitorii de flori - Un proiect colorat

200.000 de bulbi de flori vor transforma o poienita din comuna bihoreana Copacel intr-un colt de rai."Luna iunie vine cu vesti bune pentru iubitorii de natura... In calitate de manager al societatii Gradinarul Bihorean, am hotarat alocarea si plantarea unui numar impresionant de bulbi (200.000), din diferite soiuri de narcise, lalele si iris, intr-o locatie (poienita) superba din comuna Copacel. Dorim ca aceasta actiune sa fie educativa, constructiva si unica in judetul Bihor, iar primaverile ... citește toată știrea