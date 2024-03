O retea de traficanti din India furniza Rusiei - Sclavi pe post de soldati

Autoritatile din India anunta ca au distrus o "retea majora de trafic de fiinte umane" care i-a atras pe barbatii indieni in Rusia.Acestora li se promiteau locuri de munca dar ulterior erau fortati sa lupte in razboiul din Ucraina. Indienii erau atrasi cu salarii foarte mari.Aproximativ 35 de persoane au fost pacalite de infractori si au fost trimise in Rusia, a declarat Biroul Central de Investigatii al Indiei (CBI).Potrivit CBI "tinerilor creduli" li s-au promis locuri de munca "bune" ... citește toată știrea