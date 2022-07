O romanca de 40 de ani a fost ucisa de un rechin in Egipt, in timp ce inota in Marea Rosie

Informatia a fost oferita de doua surse pentru Reuters.Romanca este a doua persoana ucisa in urma unui atac al unui rechin in Marea Rosie din EgiptAtacurile au avut loc la sud de orasul Hurghada, a anuntat duminica Ministerul egiptean al Mediului. Ambele atacuri au avut loc la o distanta de 600 de metri unul de celalalt, in largul coastei orasului Sahl Hasheesh, potrivit surselor.Ministerul a precizat in comunicatul sau ca a fost formata o comisie pentru a examina circumstantele ... citeste toata stirea