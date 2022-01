O scoala din Oradea are la dispozitie 100.000 de euro pentru schimburi de experiente in strainatate

Colegiul National Onisifor Ghibu din Oradea a obtinut doua acreditari Erasmus+, programul de mobilitati europene, ceea ce inseamna ca in urmatorii ani va putea organiza schimburi de experienta si activitati de formare profesionala, deopotriva pentru elevi si profesori, in strainatate.Scoala are dreptul sa deruleze proiecte de mobilitate, pana in 2027, fara alte evaluari sau selectii, in domeniile Educatie Scolara si VET (Vocational Education and Training), iar saptamana aceasta a lansat deja ... citeste toata stirea