Joi, 18 mai, in jurul orei 17:00, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Beius au fost dirijati, in urma unui apel primit de Inspectoratul de Politie Judetean Bihor prin 112, sa intervina pe DN 75, in afara localitatii bihorene Campani, unde s-a produs un accident rutier."In urma investigatiilor efectuate la fata locului de politistii rutieri beiuseni, s-a constatat ca, o tanara de 24 de ani, din comuna Campani, judetul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, ... citeste toata stirea