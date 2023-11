In week-end-ul trecut, la Cluj-Napoca, a avut loc cel mai mare show de moda din Romania, City Fashion Week 2023!Designerul oradean Oana Berce a fost prezenta la eveniment pentru a treia oara consecutiv, fiind si singura participanta din Oradea, prilej cu care si-a lansat colectia "Conquer through simplicity"(Cucereste prin simplitate).De data aceasta, fashionista s-a intrecut pe ea insasi, punand in scena o colectie de rochii de mireasa, formata din 12 piese, rochii despre care putem afla ... citeste toata stirea