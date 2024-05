Ofensiva rusa puternica in zona Harkov - Fortele Ucrianei, in dificultate

Seful armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca fortele ucrainene sunt intr-o situatie dificila in regiunea Harkov, dar ele fac tot posibilul pentru a rezista in fata ofensivei ruse, transmite duminica Reuters.Rusia a lansat vineri un nou asalt de pe teritoriul sau asupra regiunii ucrainene Harkov, amenintand cu deschiderea unui nou front in razboiul inceput in februarie 2022.Moscova a anuntat sambata ca a capturat cinci sate din regiunea Harkov, in timp ce armata ucraineana sustine ... citește toată știrea